Железнодорожный салон — динамическая экспозиция

Сначала я смотрел около станции, а потом решил уйти вдаль, по путям. Не прогадал. :)
Видео от Urbanoid.Pro:
1. Динамику открывает парад паровозов.
2. Паровоз серии Ь (ерь) 2012, построенный в далеком 1897 году на Коломенском заводе. Выпущен был для работы на владикавказской железной дороге. В 1945 году поступил в депо Рославль, где работал до 1969 года. В 1984 году был установлен как памятник недалеко от депо. И вот наконец-то он был снят с постамента, погружен на платформу и доставлен в Москву в прошлом году, где и восстановлен до рабочего состояния. Получается, что в России — это самый старый паровоз сейчас.
3. ОВ-324 — российский паровоз типа 0-4-0, выпущенный в 1905 году Невским заводом. Известен как «Овечка».
4. ФД («Феликс Дзержинский») — советский магистральный грузовой паровоз типа 1-5-1, производившийся Луганским (Ворошиловградским) паровозостроительным заводом с 1931 по 1941 год. Был создан в связи с проводившейся в Советском Союзе индустриализацией, когда правительство страны потребовало от железнодорожного транспорта справиться со стремительно возрастающим грузооборотом.
5. СО (Серго Орджоникидзе) — советский магистральный товарный паровоз типа 1-5-0. С 1933 года в новых цехах реконструированного Луганского паровозостроительного завода началось строительство мощных паровозов типа 1-5-1 серии ФД, но остальные паровозостроительные заводы и старые цеха Луганского завода продолжали выпускать паровозы серии Э, конструкция которых к этому времени уже устарела. Однако старые, нереконструированные заводы строить более мощные паровозы не могли. Стремясь создать такой тип локомотива, который мог бы строиться на всех заводах, эксплуатироваться без перестройки депо, поворотных кругов и верхнего строения пути и быть более мощным, чем паровозы серии Э, Научно-исследовательский институт реконструкции тяги НКПС разработал эскизный проект паровоза типа 1-5-0 на базе паровоза серии Э. Переход от типа 0-5-0 к типу 1-5-0 позволял при сохранении той же нагрузки от колесных пар на рельсы значительно увеличить котел, а, следовательно, повысить силу тяги по котлу, с целью обеспечения возможности увеличения технической скорости вождения грузовых поездов.
6. Паровоз 9П — маневровый танк-паровоз типа 0-3-0, выпускавшийся в Советском Союзе с 1935 по 1957 год. Последний советский паровоз нормальной колеи.
7. Паровоз Л — советский магистральный грузовой паровоз типа 1-5-0, разработанный в конце Второй мировой войны совместно с Коломенским заводом и ВНИИЖТ под руководством конструктора Л. С. Лебедянского и академика С. П. Сыромятникова, и выпускавшийся с 1945 по 1955 год. Один из лучших массовых (свыше 4 тыс. локомотивов) советских паровозов, который мог эксплуатироваться на всей сети железных дорог СССР. За это его конструкторов-разработчиков наградили Сталинской премией. Среди железнодорожников и любителей железных дорог за паровозами Л закрепились прозвища Лебедянка и Лебедь.
8. Су — советский пассажирский паровоз типа 1-3-1, выпускавшийся с 1924 по 1951 гг. В годы Великой Отечественной войны — водили санитарные поезда. В послевоенные годы, работа на Су — привилегия заслуженных машинистов с довоенным стажем работы. Использовались в поездной работе на главных линиях — до конца 1960-х, а на второстепенных линиях — примерно до 1978 г.
9. ЛВ — советский магистральный грузовой паровоз, производившийся с 1952 по 1956 гг. Был создан на Ворошиловградском паровозостроительном заводе с учётом опыта проектирования, постройки и эксплуатации паровоза серии Л, за что получил у железнодорожников прозвища Лебедянка и Лебедь (как и паровоз Л). Один из самых совершенных советских паровозов («паровоз высшего конструкторского класса»).
10. И, конечно, П36 — советский магистральный пассажирский паровоз, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы.
11. Последний паровоз серии (П36-0251) стал последним построенным паровозом для Коломенского завода и последним выпущенным в СССР пассажирским паровозом
12. Далее поехали электровозы. У ВЛ22 что-то пошло не так и ВЛ8 его вытянул обратно на станцию.
13. ВЛ60 — первый советский магистральный электровоз переменного тока, запущенный в крупносерийное производство. В 1960-х наравне с ВЛ8 и ТЭ3 являлся одним из основных локомотивов на советских железных дорогах. Прозвища — Шестидесятка, Малыш, Утюг, Лохмашка. :)
14. ЧС4 — пассажирский односекционный шестиосный электровоз переменного тока. Выпускался заводом ?koda с 1965 по 1972 годы для советских железных дорог. С 1973 года завод перешёл на выпуск модели ЧС4Т, отличающейся формой кузова, конструкцией отдельных аппаратов, а также наличием реостатного тормоза.
15. ЭП20.
16. ТЭМ7 — маневровый тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. До недавнего времени самый мощный маневровый тепловоз, эксплуатирующийся на железных дорогах стран постсоветского пространства. Данная модификация тепловоза (ТЭМ7А) выпускается Людиновским заводом с 1988 года по настоящее время. По данным на август 2012 года выпущено 455 тепловозов этой серии. С 2008 года выпускается основательно модернизированный вариант ТЭМ7А, который, тем не менее, не получил отдельной литеры в названии серии и отдельного диапазона заводских номеров. Условно считается, что модернизированные ТЭМ7А выпуска после 2008 года имеют номера, начиная с 0300.
17. ТЭМ19 — шестиосный маневровый тепловоз с газопоршневым двигателем. Главной особенностью локомотива является двигатель, работающий на сжиженном природном газе (СПГ). Локомотив построен ЗАО «Трансмашхолдинг» на Брянском машиностроительным заводе. Выпущен всего один экземпляр.
18. 2ТЭ25К «Пересвет» (2-секционный тепловоз с электропередачей, 25-я серия, коллекторный) и его модификация «М» — первый российский грузовой магистральный двухсекционный тепловоз с шестиосными секциями и электрической передачей переменно-постоянного тока c коллекторными тяговыми электродвигателями, выпускаемый на Брянском машиностроительном заводе.
19. ЭС5К «Ермак» — семейство магистральных грузовых электровозов переменного тока напряжения 25 кВ с четырёхосными секциями, оснащёнными коллекторными тяговыми двигателями. Различные модификации — Э5К, 2ЭС5К, 3ЭС5К, 4ЭС5К — различаются числом секций соответственно префиксу. Электровозы являются следующей эволюционной ступенью в развитии грузовых электровозов семейства ВЛ80 и позиционируются как их основная замена. Четырехсекционный электровоз не только самый мощный в России, но, если не ошибаюсь, и в мире.
20. Путевая универсальная машина ПУМА-2012 используется для выправки, планировки и стабилизации пути. Прежняя модификация машины ПУМА-2000 предполагалась как техника для подбивки пути. Затем к этой модификации добавлялись новые, менялась конструкция. В итоге ПУМА-2012 объединила три машины в одной: выправочно-подбивочно-рихтовочная, планировщик балласта и динамический стабилизатор пути, которые могут работать как комплексно, так и по отдельности. Она предназначена для проведения текущего содержания пути, устранения локальных дефектов, планировки балласта и стабилизации пути и стрелочных переводов.
21. Распределитель-планировщик балласта (РПБ-1) предназначен для планирования и перераспределения свежеотсыпанного или очищенного, несмерзшегося балласта на строительстве, всех видах ремонта и текущем содержании железнодорожного пути.
22. Поезд метро «Москва»! На нем можно прокатиться по кольцу. Необычный вид поезда метро с пантографом.
23. ВЛ22м все же смог проехать почетный круг. ВЛ22 (Владимир Ленин, осевая нагрузка 22 тс, изначально См — Сурамский модернизированный) — советский электровоз постоянного тока. Выпускался с 1938 по 1941 гг.. Послужил основой для электровоза ВЛ22м — первого советского крупносерийного электровоза. За ним сразу, с минимальным интервалом едет ВЛ8.
24. ВЛ8 — советский магистральный грузовой электровоз постоянного тока, выпускавшийся с 1953 по 1967 год. До 1961 года (до появления ВЛ10 и ВЛ80) был сильнейшим локомотивом страны. В 1960-х наравне с ВЛ60 и ТЭ3 являлся одним из основных локомотивов на советских железных дорогах. Послужил технической основой ВЛ23.
25. ВЛ23 и за ним ЧС200
26. Три локомотива едут с очень коротким интервалом. Очень непривычная картина.
27. В какой-то момент я так далеко ушел по кольцу, что завершить круг мне было проще, чем идти назад.
28. Таким образом я совершил кругосветное путешествие по Щербинскому кольцу и оно того стоило. Перед станцией стояли все локомотивы, которые участвовали в параде поездов.
29. Тут можно было гулять в свое удовольствие и наслаждаться живыми паровозами.
30. Электровозами.
31. Чорт, очень красиво.
32. Показ динамической экспозиции происходит два раза в день.
33. Еще раз повторюсь — очень советую посмотреть.
34. Сцепное дышло и привод парораспределительного механизма.
35. Парад.
36. Инженерная красота.
37. Феликс.
38. Дед и Овечка.
39. Москва :)
40. Добро пожаловать в Щербинку.
41. Парад поездов следует посмотреть. Вы сегодня еще успеете!
Journal information