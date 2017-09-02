Железнодорожный салон — динамическая экспозиция

Экспозиция железнодорожных новшеств В эти дни в подмосковном городе Щербинка проходит VI международный железнодорожный салон техники и технологий. Выставка работает до второго сентября…

Поезд Победы! 9 мая 1995 года, в честь 50-летия Победы впервые отправился в путь «Поезд Победы» — настоящий паровоз, на котором совершили историческую поездку…