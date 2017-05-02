Подземный крейсер

Европейское метро приходит в Москву Дима Чистопрудов побывал на строительстве двухпутного тоннеля Кожуховской линии метро в Жулебино. Я тоже должен был поехать, но аккумулятор в машине…

Кожуховская линия метро Пора наконец-то написать об этой новой линии метро и о строительстве грандиозного ТПУ «Рязанский», который объединит Кожуховскую линию…