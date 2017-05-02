Подземный крейсер

1. Десятиметровый щит с грунтопригрузом. Если хотите теории, то вам сюда.
2. Впервые на метрострое мне выдали номерок, как видите гостевой :)
3. Правда в руках я его нес метров 30 до этой доски. Суть проста — если случается ЧП, то по доске сразу видно, остались ли люди в выработках.
4. Монтажная камера. Ее глубина около 23 метров.
5. С другого торца уже собран еще один щит. По тому проекту, который я видел 8 месяцев назад по центру находился оборотный тупик. Теперь от него отказались.
6. А этот задел так и останется неиспользованным. Кстати, начало пикетов на Кожуховской линии находится на станции «Некрасовка». Поэтому для определения правого или левого тоннеля надо встать спиной к этой станции. Тогда получается, что ТПМК «Светлана» начала проходить правый перегонный тоннель.
7. Но вернемся к нашему щиту. На нем применили совершенно нестандартный для нас тип откатки — автомобильный. Двухкабинные поезда возят блоки и раствор к щиту.
8. Готовый тоннель.
9. Наш «поезд» в нем.
10. А вот и хвост щита. Общая длина комплекса чуть более 60 метров. Весит он 1600 тонн.
11. Откатка конвейерного типа.
12. Пилот щита.
13. Домкраты и барокамеры для выхода в забой в случае необходимости. Например, поменять шарошки или резцы.
14. Домкраты крупным планом. Или щит отталкивается от обделки. Регулируя силу нажатия, можно поворачивать. Так же этими домкратами только что смонтированный блок прижимается к готовому кольцу.
15. Мини-швинги. Эти бетононасосы осуществляют первичное нагнетание за обделку. Оно выполняется через «юбку» щита для бетонирования строительного зазора между породой и обделкой.
16. Оператор бетононасосов Николай.
17. Я попал на монтаж кольца.
18. Начинают с нижнего. Все кольца косые. Меня их положение друг относительно друга можно делать прямой тоннель или поворачивать по любой оси.
19. Блоки весом от 11 до 13 тонн (кроме ключевого, он весит около трех тонн) подхватываются вакуумной присоской и блокоукладчик (который раньше назывался «эректор») ставит его на строго определенное место.
20. Потом второй блок...
21. Таким образом за час собирают кольцо.
22. Монтаж ведется снизу вверх, равномерно по обе стороны.
23. Красные штуки — гидравлические моторы привода ротора. Сам ротор весит около 156 тонн, плюс сопротивление породы.
24. Готовый тоннель.
25. Конечно, это не 14-и метровый тоннель, который построил Мосметрострой для Северо-Западного тоннеля, но все равно впечатляет.
26. Сейчас контрольная точка маршрута — станция «Юго Восточная». До нее нужно пройти около 1600 метров.
27. Планируется, что ТПМК «Лилия» дойдет до станции «Окская улица» (пройдя станцию «Юго-Восточную» транзитом) где и будет демонтирована. А от станции «Окская улица» до станции «Нижегородская улица» пойдет другой щит, тоже диаметром 10 метро. Он будет работать параллельно Лилии, чтобы по быстрее закончить проходку перегонного тоннеля. Он так же пройдет одну станцию («Стахановская улица») транзитом.
28. С этой линии пришли еще одни интересные новости. От испанского проекта, по сути, остался только перегонный двухпутный тоннель и станция «Юго-Восточная».
29. А вот две другие станции перепроектированы под что-то другое.
30. Как видите, от привычных форм испанского проекта ничего не осталось. Уточню, что эти схемы были актуальны на начало этого года. Что сейчас там могло поменяться — не знаю. :)
31. Строительные работы ведутся круглосуточно и весьма споро. Сейчас, когда смонтировали конвейер, щит должен выйти на крейсерскую скорость в 250 метров в месяц.
32. А вот геология там швах. Сама камера находится в обводненных грунтах, так еще и щит вошел в глиняную породу, которая очень противно размокает.
33. Через некоторое время двухпутный участок будет готов.
34. А пока, как я уже написал, началась проходка правого перегонного тоннеля к станции «Косино». Щит «Светлана» уже прошел несколько тоннелей на ТКЛ после Выхино и на Кожуховской линии около станции «Лухмановской».
Спасибо пресс-службе Стройкомплекса Москвы и АО «Мосинжпроект» за организацию интересной съемки.
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